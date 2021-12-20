По решению оргкомитета Евровидения Беларусь отстранили от участия в конкурсе

Как стало известно, запрет на участие Беларуси в песенном конкурсе Евровидение-2021 окончательно подтвержден Европейским вещательным союзом (ЕВС). Главной причиной исключения страны из числа участников стало то, что представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.

Первую песню белорусской группы Галасы ЗМеста - Я научу тебя - не допустили к участию в Евровидении-2021, поскольку она "ставит под сомнение неполитический характер мероприятия".

Также ЕВС внимательно изучила новую, вторую, композицию белорусских артистов, после чего им сделан вывод, что она, как и первая, нарушает правила конкурса.

"Новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента", - указано в заявлении.

При этом организаторы уточнили, что Беларусь не будет участвовать именно в 65-м Евровидении, которое состоится с 12 по 16 мая 2021 года в Роттердаме.

В свою очередь председатель Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, Иван Эйсмонт заявил, что решение ЕВС является политически мотивированным.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский Союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях", - сказал он.

Отметим, юбилейный конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако в марте прошлого года было принято решение отложить конкурс из-за пандемии. Финал Евровидения-2021 намечен на 22 мая.