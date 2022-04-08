По приказу Трампа Госдепартамент США блокирует Байдену доступ к ресурсам

11:47 12 ноября Киев, Украина

Есть серьезные опасения, что Джо Байден может быть ограничен в доступе к ресурсам Госдепартамента США до момента официального оглашения результатов выборов.

Об этом сообщает CNN.



По данным телеканала, в Госдепе уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Байдену, но администрация Трампа не позволяет ему получить к ним доступ.



Команда Байдена поддерживает контакты с иностранными правительствами без участия Государственного департамента, и он провел уже множество телефонных разговоров с мировыми лидерами. Но они работают без логистической поддержки и помощи переводчиков, которую обычно предоставляет операционный центр Госдепартамента.



Байдену также блокируют доступ к ежедневным брифингам американской разведки, которые доступны Трампу. Если так будет продолжаться дальше, есть опасения, что администрация Байдена будет оставаться в неведении до момента его вступления в должность, отмечает телеканал.



Иностранные лидеры начали понимать, что государство не может связать их с избранным президентом, и их команды обратились к бывшим дипломатам времен 44-го президента Барака Обамы за помощью, сообщили CNN источники в среде иностранной дипломатии.



Телеканал напоминает, что такая ситуация "резко контрастирует" с переходом от администрации Обамы к администрации Трампа. Тогда избранный президент Трамп решил не использовать ресурсы Госдепартамента, вместо этого он звонил из собственного офиса и отказывался от государственной поддержки и системы координации.