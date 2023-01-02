По меньшей мере сотню протестующих в Иране приговорили к смертной казни

12:34 02 января Киев, Украина





Об этом сообщают BBC и Iran Human Rights (IHR).



Обвиняемым не предоставляют доступ к адвокатам и справедливому судебному разбирательству, сообщают правозащитники. Задержанных пытают, чтобы заставить их согласиться с ложными обвинениями.



Среди пяти женщин, приговоренных к смертной казни, есть правозащитница и учительница курдского языка Мойган Кауси. Как сообщает правозащитная иранская организация Iran Human Right, ее обвинили в коррупции на Земле и провоцировании людей на аморальное поведение с помощью соцсетей. Иране смертная казнь угрожает не менее 100 участникам общенациональных протестов против духовенства страны. Среди приговоренных к смерти – пять женщин.Об этом сообщают BBC и Iran Human Rights (IHR).Обвиняемым не предоставляют доступ к адвокатам и справедливому судебному разбирательству, сообщают правозащитники. Задержанных пытают, чтобы заставить их согласиться с ложными обвинениями.Среди пяти женщин, приговоренных к смертной казни, есть правозащитница и учительница курдского языка Мойган Кауси. Как сообщает правозащитная иранская организация Iran Human Right, ее обвинили в коррупции на Земле и провоцировании людей на аморальное поведение с помощью соцсетей.

“Вынося смертные приговоры и исполняя некоторые из них, власти хотят заставить людей идти домой. Это имеет определенный эффект” , – сказал агентству AFP директор Iran Human Right Махмуд Амири Могаддам.

Однако он добавил, что вынесение смертных казней протестующим скорее подстрекает народ продолжать протесты , чем завершать их.



Считается, что реальное количество протестующих, которым грозит смертная казнь, намного выше, поскольку семьи задержанных заставляют молчать о реальном положении вещей.



По данным иранской правозащитной организации Iran Human Right, по состоянию на 27 декабря в Иране убили по меньшей мере 476 протестующих, в том числе 64 ребенка и 34 женщины.