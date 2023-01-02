По меньшей мере сотню протестующих в Иране приговорили к смертной казни

В Иране смертная казнь угрожает не менее 100 участникам общенациональных протестов против духовенства страны. Среди приговоренных к смерти – пять женщин.
Об этом сообщают BBC и Iran Human Rights (IHR).
Обвиняемым не предоставляют доступ к адвокатам и справедливому судебному разбирательству, сообщают правозащитники. Задержанных пытают, чтобы заставить их согласиться с ложными обвинениями.
Среди пяти женщин, приговоренных к смертной казни, есть правозащитница и учительница курдского языка Мойган Кауси. Как сообщает правозащитная иранская организация Iran Human Right, ее обвинили в коррупции на Земле и провоцировании людей на аморальное поведение с помощью соцсетей.
Об этом сообщают BBC и Iran Human Rights (IHR).
Обвиняемым не предоставляют доступ к адвокатам и справедливому судебному разбирательству, сообщают правозащитники. Задержанных пытают, чтобы заставить их согласиться с ложными обвинениями.
Среди пяти женщин, приговоренных к смертной казни, есть правозащитница и учительница курдского языка Мойган Кауси. Как сообщает правозащитная иранская организация Iran Human Right, ее обвинили в коррупции на Земле и провоцировании людей на аморальное поведение с помощью соцсетей.
Однако он добавил, что вынесение смертных казней протестующим скорее подстрекает народ продолжать протесты, чем завершать их.
Считается, что реальное количество протестующих, которым грозит смертная казнь, намного выше, поскольку семьи задержанных заставляют молчать о реальном положении вещей.
По данным иранской правозащитной организации Iran Human Right, по состоянию на 27 декабря в Иране убили по меньшей мере 476 протестующих, в том числе 64 ребенка и 34 женщины.
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