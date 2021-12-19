По итогам референдума Новая Каледония остается в составе Франции

11:54 13 Декабрь Киев, Украина

На референдуме о независимости заморского департамента победили приверженцы единства с Парижем.

Идею остаться частью Пятой республики поддержали 96,5гражданСтать независимыми захотели только 3,5%.

Всенародное голосование – уже третье по счету в историиИ с самой низкой избирательной активностью – своим правом голоса воспользовались только 44%. Тогда как в предыдущих двух – в 2018 и 2020 – на участки пришли почти 80избирателей.

С результатом Новую Каледонию уже поздравил президент Эмманюэль Макрон
 
Новая Каледония, колонизированная племянником Наполеона в 19 веке, представляет собой обширный архипелаг с населением около 270 000 человек к востоку от Австралии, который на 10 часовых поясов опережает Париж _, и здесь находится французская военная база.