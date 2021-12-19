По итогам референдума Новая Каледония остается в составе Франции

11:54 13 Декабрь Киев, Украина

На референдуме о независимости заморского департамента победили приверженцы единства с Парижем.



Идею остаться частью Пятой республики поддержали 96 , 5 % граждан . Стать независимыми захотели только 3 , 5 %.



Всенародное голосование – уже третье по счету в истории . И с самой низкой избирательной активностью – своим правом голоса воспользовались только 44 %. Тогда как в предыдущих двух – в 2018 и 2020 – на участки пришли почти 80 % избирателей .



С результатом Новую Каледонию уже поздравил президент Эмманюэль Макрон .

Новая Каледония, колонизированная племянником Наполеона в 19 веке, представляет собой обширный архипелаг с населением около 270 000 человек к востоку от Австралии, который на 10 часовых поясов опережает Париж _, и здесь находится французская военная база.