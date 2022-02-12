По инициативе МВД Германии Telegram удалил 64 канала

13:48 12 Февраль Киев, Украина

Большинство современных людей в полном смысле попали в сети интернет-сетей. Люди перестают размышлять сами, их разумом легко манипулировать с помощью информации, подаваемой через мессенджеры. Интернет стал неоспоримым источником истины для многих зависимых от него людей. К сожалению, зачастую именно через социальные сети в людях формируют различные агрессивные взгляды и даже призывают их к противозаконным действиям.

Как сообщила сегодня, 12 февраля, газета Süddeutsche Zeitung, по требованию МВД и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Германии популярный мессенджер Telegram удалил 64 пользовательских канала.

"Telegram больше не должен быть рассадником правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других подстрекателей", - заявила по этому поводу глава МВД Германии Нэнси Фезер.

В начале этого месяца государственные власти первый раз обратились к руководителям Telegram из-за появившихся во многих каналах призывающих к агрессии публикаций. Минюст ФРГ предупредил мессенджер о возможной правовой ответственности за разжигание ненависти. Сама же Нэнси Фезер пригрозила заблокировать Telegram.

После повторной беседы между представителями властей ФРГ и Telegram, прошедшей 10 февраля, стороны выразили полное взаимопонимание и договорились о дальнейшем сотрудничестве.