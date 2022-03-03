По данным миссии ООН на 1 марта, из-за войны пострадали 753 гражданских

08:08 03 Март Киев, Украина

Ни одна жертва этой жестокой войны не будет незамеченной. Все случаи четко фиксируются на международном уровне, и за все России придется ответить. Как сказано в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала российского вторжения по состоянию на полночь 1 марта зафиксировала уже 752 погибших и пострадавших среди мирного населения Украине.

В документе сказано, что по состоянию на 1 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 227 случая гибели гражданских лиц (15 из них - в возрасте до 18 лет), и 525 раненых.

Авторы отчета отмечают, что это больше, чем общее число жертв среди гражданского населения, зафиксированное УВКПЧ в зоне конфликта на востоке Украина с 2018 по 2021 год (136 убитых и 577 раненых).

УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше.

Напомним, с 24 февраля жертвами нападения России стали 2000 мирных украинцев. Такие данные обнародовали в ГСЧС. Эта цифра не включает погибших защитников Украины.