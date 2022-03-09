По американскому штату Колорадо пронесся торнадо

Сегодня в первой половине дня на американский штат Колорадо спустился мощнейший торнадо. Данные о жертвах и разрушениях на данный момент отсутствуют.
Видео природного явления опубликовано в YouTube.
Как сообщают очевидцы, в эпицентре торнадо оказалась окраина города Денвер. Ветер срывал крыши домов и обрывал линии электропередач.
Местами обломки зданий и сломанные деревья заблокировали дороги. Очевидцы говорят, такого мощного торнадо они еще не видели.
Местами обломки зданий и сломанные деревья заблокировали дороги. Очевидцы говорят, такого мощного торнадо они еще не видели.
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