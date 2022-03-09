По американскому штату Колорадо пронесся торнадо

16:17 09 Июнь Киев, Украина

Сегодня в первой половине дня на американский штат Колорадо спустился мощнейший торнадо . Данные о жертвах и разрушениях на данный момент отсутствуют.

Видео природного явления опубликовано в YouTube.







Как сообщают очевидцы, в эпицентре торнадо оказалась окраина города Денвер. Ветер срывал крыши домов и обрывал линии электропередач.



Местами обломки зданий и сломанные деревья заблокировали дороги. Очевидцы говорят, такого мощного торнадо они еще не видели.