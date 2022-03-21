Плюнул в букву Z: жителя Краснодара оштрафовали по статье о дискредитации российских военных

15:33 21 марта Киев, Украина





По версии полиции, 6 марта 32-летний Александр Кондратьев вышел из своего автомобиля на улице Школьной и плюнул в баннер со словами «Z Прикубанский райсуд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Александра Кондратьева, признав его виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП). Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш.По версии полиции, 6 марта 32-летний Александр Кондратьев вышел из своего автомобиля на улице Школьной и плюнул в баннер со словами «Z

#СвоихНеБросаем», висевший на заборе. Его действия попали на запись видеорегистратора соседнего автомобиля.

Сам Кондратьев рассказывал, что плюнул в баннер, когда возвращался с антивоенной акции протеста. По его словам, вся улица была увешана баннерами с буквой Z в виде георгиевской ленточки.

«Считаю, что таким образом нынешняя власть проявила неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны, которые также живут в Украине и других постсоветских республиках», — сказал Кондратьев.

В суде Александр Кондратьев подтвердил, что плюнул в букву Z, которую воспринимает как свастику, а «плевок на свастику вооруженные силы не дискредитируют», рассказал Михаил Беньяш. Кондратьев не признал вину, но «пояснил, что своими действиями хотел показать свое отношение к спецоперации, проводимой российскими военными, в которой гибнут люди с обеих сторон», говорится в постановлении суда.



