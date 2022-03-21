Плюнул в букву Z: жителя Краснодара оштрафовали по статье о дискредитации российских военных

Прикубанский райсуд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Александра Кондратьева, признав его виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП). Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш.
По версии полиции, 6 марта 32-летний Александр Кондратьев вышел из своего автомобиля на улице Школьной и плюнул в баннер со словами «Z
По версии полиции, 6 марта 32-летний Александр Кондратьев вышел из своего автомобиля на улице Школьной и плюнул в баннер со словами «Z
#СвоихНеБросаем», висевший на заборе. Его действия попали на запись видеорегистратора соседнего автомобиля.
Сам Кондратьев рассказывал, что плюнул в баннер, когда возвращался с антивоенной акции протеста. По его словам, вся улица была увешана баннерами с буквой Z в виде георгиевской ленточки.
В суде Александр Кондратьев подтвердил, что плюнул в букву Z, которую воспринимает как свастику, а «плевок на свастику вооруженные силы не дискредитируют», рассказал Михаил Беньяш. Кондратьев не признал вину, но «пояснил, что своими действиями хотел показать свое отношение к спецоперации, проводимой российскими военными, в которой гибнут люди с обеих сторон», говорится в постановлении суда.
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