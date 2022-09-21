Пловец проплыл 81 метр подо льдом и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Пловец из Чехии установил новый рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв подо льдом почти 81 метр, сообщает агентство DW .
Заплыв проходил на замерзшем озере на севере Чехии, в котором перед этим сделали несколько прорубей. Спортсмен Дэвид Венцль на одном дыхании преодолел дистанцию за полторы минуты.
После заплыва Венцль признался, что с задержкой дыхания проблем не имел, однако холод был просто невыносимым. Теперь его достижение занесут в Книгу рекордов Гиннеса.
После заплыва Венцль признался, что с задержкой дыхания проблем не имел, однако холод был просто невыносимым. Теперь его достижение занесут в Книгу рекордов Гиннеса.
Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал датчанину Стигу Северинсену и продержался восемь лет.
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