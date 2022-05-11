Плохой сигнал для кремля: россияне перестают доверять новостям из телевизора

08:49 11 мая Киев, Украина

Доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные рекламной компанией GroupM, пишет «Коммерсантъ».

Видимо для многих жителей россии картинка из тв больше не склеивается с реальной жизнью. Именно поэтому россияне, даже старшего возраста, перешли в соцсети. Например, в телеграм.

И если об этом пишет издание, которое полностью под контролем Кремля, значит ситуация вышла из под контроля.



По данным группы GroupM в россии снизился уровень доверия к телевидению: если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных



Сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, которые живут за пределами крупных городов: 17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% этих респондентов, а 27 апреля — 24%. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих ТВ и в марте составляла 27%, а к концу апреля упала до 21%.

В опросе приняли участие 1,7 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах России с населением больше 100 тысяч человек.