Платежная система РУз сообщает о приостановке обслуживания российских карт «Мир»

13:28 23 сентября Киев, Украина

Единый узбекский банковский процессинговый центр UZCARD заявил, приостанавливает обслуживание российских карт «Мир».

Об этом сообщается на сайте узбекской системы.



При этом дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карточек в штатном режиме.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщает, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года прекращает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard-''Мир" за границей", - говорится в сообщении.