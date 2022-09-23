Платежная система РУз сообщает о приостановке обслуживания российских карт «Мир»

Единый узбекский банковский процессинговый центр UZCARD заявил, приостанавливает обслуживание российских карт «Мир».
Об этом сообщается на сайте узбекской системы.
При этом дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карточек в штатном режиме.
При этом дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карточек в штатном режиме.
При этом кобейджинговые карты Uzcard-"Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.
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