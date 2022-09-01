План москвы и Пекина по совместному производству автомашин провалился из-за санкций

20:40 26 августа Киев, Украина

Китайский автомобильный концерн Chery решил отказаться от планов локализации производства своих авто на "Ульяновском автозаводе" (УАЗ) из-за санкционных рисков.

Основной причиной стало попадание УАЗа в список санкций ЕС в начале июня. О совместном проекте "Соллерса" и Chery по локализации производства машин китайской марки на базе Ульяновского автозавода договаривались путин и Си Цзиньпин в Пекине в начале февраля. Тогда предполагалось, что между компаниями будет заключено стратегическое партнерство, включающее не только выпуск автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Теперь ничего этого не будет.

По данным агентства «Автостат» за июль, каждый третий проданный в россии автомобиль был российским, а каждый четвертый — китайским. Следом по популярности шли корейские машины.



За месяц россияне купили более 860 китайских авто, что стало рекордом. Самыми популярными марками оказались автомобили брендов Chery (2577 штук), Geely (2323 машины), Haval (2155) и EXEED (1012). Объем продаж остальных китайских марок составил меньше 200 единиц.