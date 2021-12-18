Пикеты в поддержку Сафронова в Москве закончились арестами

20:32 07 Июль Киев, Украина

Российского журналиста Ивана Сафронова подозревают в госизмене, это вызвало реакцию среди его коллег, так возле здания ФСБ России в Москве, прошли одиночные пикеты

Полиция задержала как минимум 16 журналистов и правозащитников, в числе задержанных на Лубянке находятся корреспонденты "Коммерсанта", "Ведомостей", "Проекта" и Reuters, сотрудники "Открытой России", правозащитной организации "Трансперенси Интернешнл Россия" и многих других организаций.



Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев достаточно осторожно прокомментировал произошедшее. В частности, Соловьев "выразил недоумение" в связи с задержанием журналистов, но подчеркнул, что коллеги Сафронова "вышли на пикеты не по заданию редакций", а самостоятельно, в качестве личной инициативы, и соответственно, законом никак не защищены от задержания.

При этом ряд изданий, в числе которых задержанные журналисты, опубликовал заявления в поддержку Сафронова.



Сафронов с 2010 по 2019 год работал корреспондентом в "Коммерсанте", с 2019 по 2020 — спецкорреспондентом в "Ведомостях". В мае этого года был назначен на пост советника Дмитрия Рогозина по информационной политике. Последний - глава "Роскосмоса". Там, впрочем, уверяют, что дело журналиста никак не связано с предприятием. Сафронова обвиняют в государственной измене, якобы он передавал некие секретные сведения одной из стран НАТО. Журналисту грозит от 12 до 20 лет.