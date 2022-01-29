Пик Этци: смотровая площадка на леднике с видом на Альпы

В Италии открыли смотровую площадку Пик Этци, которая находится на высоте 3 251 метров, название сооружение получило благодаря мумии.
Оледеневшая мумия человека эпохи халколита, возраст которой 5300 лет, была найдена в 1991 году туристами у ледника Валь-Сеналес/Шнальсталь. Мумия, которую назвали Этци, известна также как Симилаунский человек и Тирольский ледяной человек
Оледеневшая мумия человека эпохи халколита, возраст которой 5300 лет, была найдена в 1991 году туристами у ледника Валь-Сеналес/Шнальсталь. Мумия, которую назвали Этци, известна также как Симилаунский человек и Тирольский ледяной человек
Об этом сообщает Lonely Planet.
Найти смотровую площадку несложно. Туристам, чтобы увидеть живописные окрестности Эцтальских Альп, нужно подняться на вершину горы Граванд в Южном Тироле. Конструкция расположена в 10 минутах ходьбы от отеля Grawand, одного из немногих в Европе, расположенных на высоте более 3000 метров над уровнем моря.
Площадь стальной конструкции составляет 80 квадратных метров. Площадка построена так, будто она парит над гребнем ледника, сливаясь с окружающим ландшафтом.
Если встать на специальную платформу, установленную на нескольких опорах, туристам открывается изумительный горный пейзаж. Смотровая площадка окружена вертикальными металлическими панелями, чтобы избежать падений с высоты и спокойно понаблюдать открывающуюся взору картину.
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