ПМЭФ стал символом углубляющейся изоляции россии

Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) путина ранее был магнитом для влиятельных политиков и инвесторов со всего мира, однако после вторжения в Украину, этот форум стал символом углубляющейся изоляции россии.
Организаторы форума прилагали все усилия, чтобы привлечь крупных политических деятелей, но даже лидеры постсоветских соседей россии решили в нем не участвовать, пишет Bloomberg.
В свете отсутствия европейских и американских бизнес-лидеров, 26-й Международный экономический форум в Петербурге в основном собирает чиновников низшего уровня из стран, которые в значительной степени сохраняют нейтралитет в отношении войны, включая страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Четырехдневное мероприятие, начинающееся 14 июня, демонстрирует, как россия вынуждена перестраивать свои экономические отношения в условиях непрерывного давления от США и их союзников, которые ввели беспрецедентные санкции.
Как обычно, пресс-секретарь дмитрий песков сообщил журналистам, что путин выступит на пленарном заседании форума.
Там, где раньше высокопоставленными гостями были Эммануэль Макрон, президент Франции, а затем Ангела Меркель, канцлер Германии, самым высоким европейским гостем в этом году стал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии. Предполагается, что он выступит на панели глобальной энергетики вместе с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа.
Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии, отказался от приглашения на форум. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана также не будет присутствовать. Токаев вызвал сенсацию на прошлогоднем мероприятии, когда, находясь рядом с путиным на пленарной сцене, публично выразил свое несогласие с вторжением россии.
Милорад Додик, президент Республики Сербской, который в прошлом месяце встречался с путиным в кремле, не планирует присутствовать.
Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы, примет участие в совещании, посвященном связям россии и Латинской Америки. Чжан Ханьхуэй, посол Китая в москве и лидер Союза китайских предпринимателей в россии будут гостями на панели, посвященной двусторонним торговым отношениям. В секцию по российско-индийским отношениям вошли всего два представителя индийского бизнеса из 12 перечисленных спикеров.
Согласно программе, наибольшее количество участников из-за рубежа ожидается из Ближнего Востока. Группу официальных лиц ОАЭ, включая министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу бин Тук Аль Марри, возглавит делегация, принимающая участие в заседании, посвященном торговым отношениям с россией.
Несмотря на международные санкции, в мероприятии примут участие российские олигархи, включая Олега Дерипаску, Алексея Мордашова из компании «Северсталь», Леонида Михельсона, главу «Новатэка», Владимира Евтушенкова из «Системы» и самого богатого человека россии Владимира Потанина. Видеосвязью к сессии, посвященной образованию, присоединится миллиардер Вадим Мошкович, акционер RosAgro Plc и основатель школы «Летово» в москве.
В прошлые годы роскошные вечеринки с участием мировых артистов, таких как Стинг и Робби Уильямс, были характерной чертой ПМЭФ, когда магнаты и госкомпании соперничали за право проведения самых зрелищных мероприятий. Несмотря на продолжающуюся войну с Украиной уже 16 месяцев, на этот раз запланировано несколько вечеринок.
На форуме преобладают российские официальные лица и эксперты, хотя согласно программе присутствуют и представители таких стран, как Шри-Ланка, Лаос, Вьетнам, Турция и Таиланд.
Представители Ассоциации европейского бизнеса и Американской торговой палаты в россии также планируют присутствовать на форуме, несмотря на напряженные отношения между кремлем и их правительствами. Организаторы приняли решение запретить журналистам из «недружественных» стран участие в мероприятии.
На сайте ПМЭФ организаторы также напомнили иностранным посетителям о необходимости иметь с собой доллары или евро, так как санкции препятствуют использованию банковских карт в россии.
Как обычно, пресс-секретарь дмитрий песков сообщил журналистам, что путин выступит на пленарном заседании форума.
Там, где раньше высокопоставленными гостями были Эммануэль Макрон, президент Франции, а затем Ангела Меркель, канцлер Германии, самым высоким европейским гостем в этом году стал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии. Предполагается, что он выступит на панели глобальной энергетики вместе с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа.
Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии, отказался от приглашения на форум. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана также не будет присутствовать. Токаев вызвал сенсацию на прошлогоднем мероприятии, когда, находясь рядом с путиным на пленарной сцене, публично выразил свое несогласие с вторжением россии.
Милорад Додик, президент Республики Сербской, который в прошлом месяце встречался с путиным в кремле, не планирует присутствовать.
Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы, примет участие в совещании, посвященном связям россии и Латинской Америки. Чжан Ханьхуэй, посол Китая в москве и лидер Союза китайских предпринимателей в россии будут гостями на панели, посвященной двусторонним торговым отношениям. В секцию по российско-индийским отношениям вошли всего два представителя индийского бизнеса из 12 перечисленных спикеров.
Согласно программе, наибольшее количество участников из-за рубежа ожидается из Ближнего Востока. Группу официальных лиц ОАЭ, включая министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу бин Тук Аль Марри, возглавит делегация, принимающая участие в заседании, посвященном торговым отношениям с россией.
Несмотря на международные санкции, в мероприятии примут участие российские олигархи, включая Олега Дерипаску, Алексея Мордашова из компании «Северсталь», Леонида Михельсона, главу «Новатэка», Владимира Евтушенкова из «Системы» и самого богатого человека россии Владимира Потанина. Видеосвязью к сессии, посвященной образованию, присоединится миллиардер Вадим Мошкович, акционер RosAgro Plc и основатель школы «Летово» в москве.
В прошлые годы роскошные вечеринки с участием мировых артистов, таких как Стинг и Робби Уильямс, были характерной чертой ПМЭФ, когда магнаты и госкомпании соперничали за право проведения самых зрелищных мероприятий. Несмотря на продолжающуюся войну с Украиной уже 16 месяцев, на этот раз запланировано несколько вечеринок.
На форуме преобладают российские официальные лица и эксперты, хотя согласно программе присутствуют и представители таких стран, как Шри-Ланка, Лаос, Вьетнам, Турция и Таиланд.
Представители Ассоциации европейского бизнеса и Американской торговой палаты в россии также планируют присутствовать на форуме, несмотря на напряженные отношения между кремлем и их правительствами. Организаторы приняли решение запретить журналистам из «недружественных» стран участие в мероприятии.
На сайте ПМЭФ организаторы также напомнили иностранным посетителям о необходимости иметь с собой доллары или евро, так как санкции препятствуют использованию банковских карт в россии.
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