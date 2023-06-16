ПМЭФ стал символом углубляющейся изоляции россии

12:42 13 июня Киев, Украина

Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) путина ранее был магнитом для влиятельных политиков и инвесторов со всего мира, однако после вторжения в Украину, этот форум стал символом углубляющейся изоляции россии.

Организаторы форума прилагали все усилия, чтобы привлечь крупных политических деятелей, но даже лидеры постсоветских соседей россии решили в нем не участвовать, пишет Bloomberg.



