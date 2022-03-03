Петербург: мужчина с плакатом “С днем рождения, господин президент” поджог себя

19:47 08 Октябрь Киев, Украина

В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил акт самосожжения, на шее у него висел плаката с поздравлением Путину.

На кадрах видно, как мужчина с горящей спиной появляется в поле зрения камер. Он бьет себя руками по затылку и пояснице — судя по всему, пытается затушить пламя. На шее у мужчины висел плакат, на котором, по словам очевидцев, было написано “С днем рождения, господин президент”, часть плаката уничтожило огнем.

При этом прохожие спокойно проходили мимо него. Одни оглядывались, а другие остановились и начали снимать происходящее на телефоны.



Мужчину потушили молодые люди, которые набросили ему на спину куртку. Его госпитализировали в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Они диагностировали у него ожоги около 50% тела.



По данным издания, попытку самосожжения устроил 71-летний предприниматель. Он почти 20 лет является руководителем фирмы, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Офис компании расположен на Лиговском проспекте, в километре от места происшествия.



Это второе самосожжение в России за неделю. 2 октября главный редактор российского издания подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.