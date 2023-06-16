Песков заявил, что рф вмешается, если в беларуси начнется восстание

Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному перевороту в беларуси и участию в его поддержке военным путём. Спикер президента рф дмитрий песков заявил, что россия вмешается, если в беларуси начнется переворот.
У россии, по словам пескова, есть "обязательства по обеспечению безопасности беларуси".
Песков заявил, что сегодня Польша — это недружественная для россии страна, чье руководство "находится в истериках русофобии" и вроде бы планирует вмешиваться в ситуацию в беларуси.
Ранее Скшипчак в интервью заявил , что если украинское контрнаступление будет успешным, то вооруженные белорусы, которые являются частью военного потенциала украинской армии, не сложат оружие.
По словам генерала, "если это восстание состоится, то обязательно будет бегство белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым".
Он также отметил, что у поляков есть причины помогать военным, которые восстанут против лукашенко, так же, как они сейчас помогают украинцам.
Он также отметил, что у поляков есть причины помогать военным, которые восстанут против лукашенко, так же, как они сейчас помогают украинцам.
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