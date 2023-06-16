Песков заявил, что рф вмешается, если в беларуси начнется восстание

20:05 24 мая Киев, Украина

Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному перевороту в беларуси и участию в его поддержке военным путём. Спикер президента рф дмитрий песков заявил, что россия вмешается, если в беларуси начнется переворот.

У россии, по словам пескова, есть "обязательства по обеспечению безопасности беларуси".

"Это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Конечно, у россии есть обязательства по обеспечению безопасности беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", — заявил песков, комментируя заявление генерала Вальдемара Скшипчака, не исключившего вооруженное восстание в беларуси.

Песков заявил, что сегодня Польша — это недружественная для россии страна, чье руководство "находится в истериках русофобии" и вроде бы планирует вмешиваться в ситуацию в беларуси.

"И мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться напрямую, в частности, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства", — заявил представитель кремля.

Ранее Скшипчак в интервью заявил , что если украинское контрнаступление будет успешным, то вооруженные белорусы, которые являются частью военного потенциала украинской армии, не сложат оружие.

"Они поедут в беларусь . Я надеюсь, что это вызовет восстание в беларуси, это то, чего боится лукашенко. Давайте готовиться к восстанию в беларуси, потому что это будет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент", - сказал Скшипчак.

По словам генерала, "если это восстание состоится, то обязательно будет бегство белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым".



Он также отметил, что у поляков есть причины помогать военным, которые восстанут против лукашенко, так же, как они сейчас помогают украинцам.