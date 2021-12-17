Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

12:47 24 Март Киев, Украина

Дмитрий Песков рассказал о хорошем самочувствии Владимира Путина после вакцинации. Однако, какую вакцину ввели президенту так и не сказал.

Об этом он сообщил в среду, 24 марта.



Он утверждает, что не знает, какой вакциной привили главу государства.

"Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - сказал Песков.

По его словам, вторую дозу вакцины Путин получит "недельки через три".



Ранее Песков объяснил непубличную вакцинацию Путина тем, что ему "не нравится" это делать на камеры.