Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

Дмитрий Песков рассказал о хорошем самочувствии Владимира Путина после вакцинации. Однако, какую вакцину ввели президенту так и не сказал.
Об этом он сообщил в среду, 24 марта.
Он утверждает, что не знает, какой вакциной привили главу государства.
По его словам, вторую дозу вакцины Путин получит "недельки через три".
Ранее Песков объяснил непубличную вакцинацию Путина тем, что ему "не нравится" это делать на камеры.
Ранее Песков объяснил непубличную вакцинацию Путина тем, что ему "не нравится" это делать на камеры.
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