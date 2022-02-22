14:39 26 Май Киев, Украина

Ожидания Москвы от предстоящей 15-16 июня встречи российского и американского президентов вполне реалистичны, полной перезагрузки отношений никто не ждет.





В частности, Москва не ждет перезагрузки отношений между странами. Об этом сообщает Дмитрий Песков ТАСС в среду, 26 мая.В частности, Москва не ждет перезагрузки отношений между странами.

"Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", - сказал он.

Также после встречи не планируется подписание документов.



По словам Пескова, на встрече затронут важные для всего мира вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружение.



/>Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос санкций, заявил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема в повестке встречи с Байденом.