Песков рассказал, что ждет от встречи Байден-Путин

Ожидания Москвы от предстоящей 15-16 июня встречи российского и американского президентов вполне реалистичны, полной перезагрузки отношений никто не ждет.
Об этом сообщает Дмитрий Песков ТАСС в среду, 26 мая.
В частности, Москва не ждет перезагрузки отношений между странами.
В частности, Москва не ждет перезагрузки отношений между странами.
Также после встречи не планируется подписание документов.
По словам Пескова, на встрече затронут важные для всего мира вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружение.
/>Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос санкций, заявил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема в повестке встречи с Байденом.
По словам Пескова, на встрече затронут важные для всего мира вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружение.
/>Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос санкций, заявил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема в повестке встречи с Байденом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии