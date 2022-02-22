Песков отреагировал на обвинение Дуды

13:30 27 Май Киев, Украина

Во время рабочего визита на линию разграничения между Грузией и Южной Осетией, президент Польши Анджей Дуда позволил себе назвать РФ - "ненормальной страной", на это последовал незамедлительный ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Об этом пишет ТАСС в четверг, 27 мая.



"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", - сказал Песков.



"И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - добавил Песков.