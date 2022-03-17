Песков оценил внимание к РФ на дебатах в США

14:40 23 октября Киев, Украина

Дмитрий Песков отнесся с сарказмом к регулярному обращению к теме России на дебатах США. И выразил сожаление по поводу того, что вместо обсуждения собственной предвыборной кампании, кандидаты в президенты США вновь затрагивают РФ.

"Соревнования в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в США, к нашему сожалению. Мы прекрасно это понимаем и можем только выразить сожаление", — сказал он.

По словам пресс-секретаря Путина, дебаты в Кремле не смотрели, но за сообщениям в СМИ про дебаты следили.

"Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам", — отметил представитель Кремля.


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