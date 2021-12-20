Песков назвал Грузию опасной страной для россиян

Дмитрий Песков осудил поведение экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан и остерег россиян от поездок в Грузию, назвав эту страну опасной.
Об этом информируют "Ведомости".
С этим утверждением Песков выступил в разговоре с журналистами, комментируя акцию протеста в стране против визита журналиста Владимира Познера.
Ранее сегодня грузинские активисты из-за высказываний Познера об Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения.
Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель "Rooms", однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.
Ранее сегодня грузинские активисты из-за высказываний Познера об Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения.
Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель "Rooms", однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.
При этом представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома.
"Здесь спокойнее", — отметил пресс-секретарь Путин.
В Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. Он уже вернулся в Москву.
"Здесь спокойнее", — отметил пресс-секретарь Путин.
В Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. Он уже вернулся в Москву.
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