"Пешки в геополитической игре": СМИ рассказали о беженцах, побывавших на границе Беларуси и ЕС

07:25 23 Ноябрь Киев, Украина

Тысячи прибывших в Беларусь иракцев с надеждой начать новую жизнь в странах Запада стали пешками в геополитической игре.

Об этом сообщает американское издание The New York Times, которое пообщалось с вернувшимися в Ирак.

Издание рассказывает о сотнях депортированных из Беларуси, которые "увязли в долгах и безнадежности".

"В Беларуси, многие семьи мигрантов были оставлены на произвол судьбы в глубоких лесах, без пристрастия, провианта, и иногда оказывались в опасных противостояниях, когда пытались пробраться в Польшу, Литву, или Латвию, членов ЕС", - пишет издание.

The New York Time приводит слова иракца, заявившего, что белорусский полицейский, нацелив в него пистолет, заставил его возвращаться в Литву.

"В Литве, спецназовцы целились у меня и сказали, "если не вернешь, мы тебя убьем", - говорит мужчина.

По его словам, до границы с Литвой, его и семью доставили в военном грузовике, после задержания белорусской полицией, и приказали пересечь его.

Другой мужчина рассказал, что в Беларуси их избивали дубинками, а "литовцы атаковали нас дубинками и электрошкерами".

Люди с которыми общалось издание рассказали, что остались ни с чем потратив все сбережения и взяв значительные ссуды для выезда из страны.

Сегодня материал Al Jazeera рассказывает о тяготах с которыми сталкиваются на границе Беларуси и ЕС женщины-беженцы.

"Волонтеры говорят о женщинах, которые настолько ослабли, что не могут идти или заботиться о своих детях, о женщинах, плачущих из-за голодных детей, и о женщинах, оплакивающих потерянных детей - утраченных в результате выкидыша, или буквально потерянных во время перехода по лесу. ночью", - рассказала Агнешка Коосвич, глава польской организации "Польский миграционный форум".

Беженцы и волонтеры рассказали изданию об обморожении, разделенных семьях, нехватке одежды, обуви во время опасного путешествия. Один из собеседников рассказал, что "стражу" в Беларуси продавали беженцам "бутылку воды и бисквит" за 50 долларов, зная, что "матери заплатят".

Один из собеседников сказал, что видел, какие люди умирали от голода. Другой - что после многочисленных попыток пересечь границу мигрантов арестовали и депортировали власти Беларуси. Для мигрантов перерезали колючую проволоку, говорили им пересекать границу в Польшу.

"Только что мы пересекали границу, поляки заставляли нас вернуться, но некоторые добились успеха", - рассказывает собеседница The New York Times

Ранее Польша обвинила Беларусь в том, что она продолжает доставлять мигрантов в границу.

В то же время, как сообщает информационное агентство Беларуси БелТА, лидер Беларуси Лукашенко в понедельник заявил , что ЕС не идет на контакт по разрешению кризиса с беженцами. Он также заявил, что с территории его страны в ЕС продолжают проходить группы беженцев.



Сегодня международная организация International Crisis Group в своем анализе ситуации призвала ЕС быть готовым к новым провокациям и вызовам по ситуации на границе, и дать Лукашенко понять в ответ на какие действия его могут ожидать санкции, чтобы "Беларусь могла соответствующими действиями добиться знания санкций, или избежать их". По мнению автора анализа, такой подход может позволить изменить поведение Лукашенко.

"В краткосрочной перспективе целью стран ЕС, по меньшей мере, должно быть обеспечение людям возможности безопасно вернуться домой и не сталкиваться с чрезмерными трудоностями".