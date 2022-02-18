Первой санкции против Беларуси применила Прибалтика

21:05 28 Сентябрь Киев, Украина

Прибалтийские государства первыми применили к Беларуси экономические санкции. Так, после расширения санкционного списка белорусских деятелей от власти, Литва, Латвия и Эстония приняли решение наложить запрет на использование поступавшей ранее из Беларуси электроэнергии. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило информагентство Интерфакс.

По его данным, правительства балтийских стран выработали общую методику по торговле электроэнергией. В соответствии с ней поставляемая в Литву, Латвию и Эстонию электроэнергия не должна производиться в Беларуси.

Импортируемая электроэнергия должна иметь доказательства, что она произведена не в Беларуси, уточнили в энергокомпании Litgrid.

Ранее страны Балтии включили в список нежелательных лиц для въезда 30 чиновников Беларуси, которых обвиняют в причастности к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и жестоком подавлении протестов. Позднее этот список был дополнен.