Первый в мире онлайн-турнир по квантовым шахматам

19:04 21 декабря Киев, Украина

Определен победитель первого в мире турнира по квантовым шахматам, который прошел в рамках онлайн-конференции, посвященной квантовым вычислениям.

Так, "квантовый гроссмейстер" Александр Кубица из Amazon, выиграл у Дуга Стрейна из Google. Последнему не хватило отведенного времени, чтобы провести нужные вычисления.



Квантовые шахматы были разработаны аспирантом Университета Южной Калифорнии Крисом Кантуэллом в 2016 году. Согласно его идее, игра должна развивать понимание правил квантовой теории.



Кроме обычных правил классических шахмат Крис добавил два "квантовых" компонента — суперпозицию и квантовую запутанность. Согласно нововведениям, при совершении квантового хода, количество шахматных досок удваивается, при чем на одной доске фигура выполнила ход, а на другой — осталась в прежнем положении. Однако игрок видит "обобщенную" одну доску, представляющую все доски сразу, на которой отображаются все возможные положения фигуры.



Вся фишка в том, что оппонент наверняка не знает, где именно в данный момент находится фигура после вашего квантового хода. Совершая ответный ход, он может выбирать между квантовым и обычным ходом. Обычный ход происходит сразу на всех досках. Только им можно осуществлять взятие, но прежде необходимо угадать положение фигуры противника на доске. С развитием игры, чтобы избежать тотальной неопределенности, проводится так называемый "замер", демонстрирующий реальное расположение всех фигур на доске.