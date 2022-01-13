Первый в истории прямой коммерческий рейс из Израиля в ОАЭ приземлился в Абу-Даби

17:46 31 Август Киев, Украина

Сегодня, 31 августа 2020 года, Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) . На борту - дипломатические делегации Израиля и США, которые проведут переговоры с представителями ОАЭ.

В состав американской делегации входили старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также советник по национальной безопасности Роберт ОʼБрайен, посланник на Ближнем Востоке Ави Берковиц и представитель в Иране Брайан Хук. От Израиля были советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и руководители нескольких министерств, которые должны были встретиться со своими коллегами из ОАЭ.



В Абу-Даби израильско-американскую делегацию встретил министр иностранных дел ОАЭ Ануар Гаргаш.



Еще одним историческим событием стало то, что самолету разрешили пролететь в воздушном пространстве Саудовской Аравии — над столицей Эр-Риядом.