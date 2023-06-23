Первый случай смерти от вируса Оз зафиксирован в Японии

19:07 23 июня Киев, Украина

В Японии был зафиксирован первый в мире смертельное случай после заражения вирусом Оз, который передается через укус клеща .

Об этом сообщает Kyodо News.

Сообщается, что женщина обратилась в медицинское учреждение летом 2022 года после того, как у нее появились симптомы заболевания, среди которых были лихорадка и усталость. Врачи диагностировали пневмонию, но после ухудшения состояния пациентки ее госпитализировали, а на правом бедре обнаружили клеща.



Вирус Оз, как сообщают в Национальном институте инфекционных заболеваний в Токио, передается через укус клеща Amblyomma testudinarium. Такие клещи водятся на значительной территории Японии.



Отмечается, что женщина умерла от миокардита (воспаление сердечной мышцы) через 26 дней после госпитализации.



Как сообщают в Национальном институте инфекционных заболеваний в Токио, в настоящее время против вируса Оз не существует вакцины.



Впервые вирус был обнаружен в 2018 году в клеще Amblyomma testudinarium, найденном в западной префектуре Эхиме.



В институте сообщают, что заражение вирусом не обязательно должно закончиться смертью, но необходимо провести дополнительные исследования относительно его симптомов и опасности.