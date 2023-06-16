Первый человек в мире с протезами обеих ног покорил Эверест

15:45 22 мая Киев, Украина





Бывший военный стал первым в истории человеком, который поднялся на вершину Эвереста с двумя протезами ног. По его словам, он стремился 43-летний ветеран войны в Афганистане Хари Будха Магар с протезами обеих ног покорил Эверест . Мужчина поднялся на 8 849 метров.Бывший военный стал первым в истории человеком, который поднялся на вершину Эвереста с двумя протезами ног. По его словам, он стремился

вдохновить других людей и изменить их отношение к людям с инвалидностью.

Путешествие на вершину Эвереста заняло у Хари Будхи Магара 11 дней. Экспедицию альпинистов возглавил еще один бывший военный Криш Тхапа.



Хари потерял обе ноги в 2010 году в Афганистане, наступив на самодельное взрывное устройство. По его словам, тогда он считал, что его жизнь завершена, однако "гольф, катание на лыжах, велосипедный спорт и альпинизм вернули уверенность", пишет BBC.