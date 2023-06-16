Первый человек в мире с протезами обеих ног покорил Эверест

43-летний ветеран войны в Афганистане Хари Будха Магар с протезами обеих ног покорил Эверест. Мужчина поднялся на 8 849 метров.
Бывший военный стал первым в истории человеком, который поднялся на вершину Эвереста с двумя протезами ног. По его словам, он стремился
Бывший военный стал первым в истории человеком, который поднялся на вершину Эвереста с двумя протезами ног. По его словам, он стремился
вдохновить других людей и изменить их отношение к людям с инвалидностью.
Путешествие на вершину Эвереста заняло у Хари Будхи Магара 11 дней. Экспедицию альпинистов возглавил еще один бывший военный Криш Тхапа.
Хари потерял обе ноги в 2010 году в Афганистане, наступив на самодельное взрывное устройство. По его словам, тогда он считал, что его жизнь завершена, однако "гольф, катание на лыжах, велосипедный спорт и альпинизм вернули уверенность", пишет BBC.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии