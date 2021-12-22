Первое в мире СМС продали на французском аукционе за $121 тысячу

07:54 22 Декабрь Киев, Украина

Вот уже 30 лет прошло с тех пор, как мир стал пользоваться услугами сотовой связи, как пальцы пользователей стали стучать по клавишам мобильных телефонов, посылая такие привычные нам СМС-ки.

Как стало известно вчера, на французском аукционе было продано изображение самой первой в истории человечества СМС. Ее продажи в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Аукцион Aguttes состоялся вблизи Парижа.

Эта первая СМС содержала очень короткий текст: «Merry Christmas». Получателем этого сообщения, отправленного в канун Рождества 3 декабря 1992 года стал тогда один из руководителей британского оператора сотовой связи Vodafone Ричард Джарвис.

Приятно сообщить, что все полученные от реализации лота деньги отправят на нужды беженцев в соответствующее ведомство ООН.

Вот еще пара необычных лотов, проданных с торгов:

самый крохотный в мире молитвенник размером 5 х 5 мм продали за 3500 евро;

а вот далеко не редкий комикс о Супермене ушел за $2,6 млн. Странно, но сейчас известно о 165 экземплярах этого комикса.

Не возникло и вас желание порыться в бабушкиных сундуках? Возможно, вы даже не догадываетесь о том, что владеете потенциальным богатством? Поспешите, пока на свете есть те, кто готов отдать за старинные вещи огромные суммы.