Первое официальное заявление нового короля Британии

Новым королем Великобритании стал старший сын покойной королевы Елизаветы II 73-летний принц Чарльз. В своем первом заявлении новый монарх назвал смерть матери "моментом величайшей грусти для себя и всех членов семьи".
Чарльз фактически становится королем, однако, официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже.
Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.
Официальным именем нового британского короля станет Карл III, полное имя - Чарльз Филипп Артур Джордж. Премьер-министр Лиз Трасс уже выступила с обращением к нации и назвала короля Карлом III.
По ее словам, Елизавета II была камнем, на котором была построена современная Великобритания. Она также призвала британский народ объединиться, чтобы помочь новому королю.
Как сообщалось, 96-летняя королева Елизавета II в окружении семьи в любимом шотландском замке Балморал. Над Букингемским дворцом приспущен флаг, а на ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.
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