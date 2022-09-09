Первое официальное заявление нового короля Британии

07:25 09 сентября Киев, Украина

Новым королем Великобритании стал старший сын покойной королевы Елизаветы II 73-летний принц Чарльз. В своем первом заявлении новый монарх назвал смерть матери "моментом величайшей грусти для себя и всех членов семьи".

"Мы глубоко скорбим по смерти любимого суверена и не менее любимой матери. Знаю, что ее смерть будет глубоко ощутима по всей стране, территориям и Содружеству, а также бесчисленным количеством людей по всему миру", - отметил он.

Чарльз фактически становится королем, однако, официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже.

Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

Официальным именем нового британского короля станет Карл III, полное имя - Чарльз Филипп Артур Джордж. Премьер-министр Лиз Трасс уже выступила с обращением к нации и назвала короля Карлом III.

"Мы поражены новостями, которые получили. Смерть королевы - ужасный шок для Великобритании и всего мира", - подчеркнула британский премьер.

По ее словам, Елизавета II была камнем, на котором была построена современная Великобритания. Она также призвала британский народ объединиться, чтобы помочь новому королю.

"Боже, храни короля", - этими словами она завершила речь.

Как сообщалось, 96-летняя королева Елизавета II в окружении семьи в любимом шотландском замке Балморал. Над Букингемским дворцом приспущен флаг, а на ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.