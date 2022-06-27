Первая яхта российского олигарха уйдет с молотка

09:58 27 июня Киев, Украина

Суперъ яхта «Axioma» попавшего под санкции российского олигарха Дмитрия Пумпянского будет продана на аукционе по решению Верховного

суда Гибралтара.

Решение мотивировано тем, что содержание судна слишком затратно. Его приблизительная стоимость – 75 млн долларов. А ежегодное

техническое обслуживание может обходиться в 10–15% от суммы.

Яхта Axioma принадлежит российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому. Он бывший совладелец крупных промышленных предприятий в рф: группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК).ТМК поставляет газ российской государственной газовой компании «Газпром» с

1998 года.Cвое состояние Пумпянский сколотил при участии участи других российских олигархов: Сергея Попова и Андрея Мельниченко.

После вторжения ВС рф в Украину, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр попали под санкции ЕС и Великобритании.

Напомним, Гибралтар, где была задержана яхта Пумпянского, — это заморская территория Великобритании, которая граничит с Испанией и занимает небольшой участок в 16 кв. км на юге Пиренейского полуострова. Местоположение позволяет контролировать Гибралтарский пролив.