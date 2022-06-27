Первая яхта российского олигарха уйдет с молотка

Суперъяхта «Axioma» попавшего под санкции российского олигарха Дмитрия Пумпянского будет продана на аукционе по решению Верховного
суда Гибралтара.
Решение мотивировано тем, что содержание судна слишком затратно. Его приблизительная стоимость – 75 млн долларов. А ежегодное
техническое обслуживание может обходиться в 10–15% от суммы.
Яхта Axioma принадлежит российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому. Он бывший совладелец крупных промышленных предприятий в рф: группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК).ТМК поставляет газ российской государственной газовой компании «Газпром» с
1998 года.Cвое состояние Пумпянский сколотил при участии участи других российских олигархов: Сергея Попова и Андрея Мельниченко.
После вторжения ВС рф в Украину, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр попали под санкции ЕС и Великобритании.
Напомним, Гибралтар, где была задержана яхта Пумпянского, — это заморская территория Великобритании, которая граничит с Испанией и занимает небольшой участок в 16 кв. км на юге Пиренейского полуострова. Местоположение позволяет контролировать Гибралтарский пролив.
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