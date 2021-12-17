Первая в арабском мире АЭС обошлась Эмиратам в 24,4 млрд долларов

Сенсационное в некотором смысле заявление прозвучало сегодня в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Так, член агентства от Объединенных Арабских Эмиратов сообщил об успешном запуске первой в арабском мире атомной электростанции. Пока запущен только первый блок станции, носящей имя Барака.

Власти заявляют о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии". К строительству был привлечен южнокорейский энергетический концерн Kepco. Возведение обошлось в 24,4 млрд долларов. Мощность станции после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт, что покроет до четверти потребностей страны в энергии.

В Абу-Даби неоднократно подчеркивали мирный характер ядерной программы ОАЭ и предоставили доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. С критикой проекта выступал Катар, считающий станцию "угрозой для мира в регионе".

Ранее во Франции прекратила работу старейшая атомная электростанция – АЭС Фессенхайм в регионе Эльзас. Вместо нее будет открыт технопарк, что позволит сохранить рабочие места.

Также сообщалось, что в Нидерландах возник пожар на атомной электростанции Додевард, которая была выведена из эксплуатации.