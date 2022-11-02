Первая АЭС в Польше будет построена по американским технологиям

20:07 02 ноября Киев, Украина

Польша приняла решение о строительстве первой атомной электростанции – она будет построена на базе американской технологии реакторов AP1000.

Об этом идет речь на сайте Министерства климата и окружающей среды Польши.

"Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и даст значительный толчок для развития нашей экономики", - сообщила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Агрессия российской федерации против Украины и сопутствующие действия экономического и гибридного характера ставят перед энергетическим сектором Европы серьезные вызовы. Таким образом, они подтверждают необходимость принятия безотлагательных решений по выбору партнера по реализации польской ядерно-энергетической программы, говорится в сообщении.



Глава министерства подчеркнула, что партнерство с Соединенными Штатами по строительству первой атомной электростанции в Польше является четким подтверждением стратегического подхода обеих стран к вопросу суверенитета Польши и энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы.

"Польша еще никогда не была так близка к строительству атомной электростанции как сегодня. Решение о подтверждении стратегического партнерства с США значительно приближает нас к реализации этого проекта", — добавила она.

Министр отметила, что строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции.