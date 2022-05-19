Перестрелка в гимназии Германии

В немецком городе Бремерхафен произошла стрельба в гимназии.
Один человек получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает издание Nord24, пишет "Европейская правда".
По данным издания, выстрелы услышала находившаяся в туалете ученица и вызвала полицию. Учащиеся забаррикадировались в своих классах.
На момент стрельбы в гимназии находились около 200 человек, это значительно меньше, чем обычно. Сегодня не было занятий, а проводились экзамены у части учеников.
Полиция сообщила в Twitter, что проводит масштабную операцию и оцепила территорию вокруг школы.
Позже спикер полиции подтвердил, что один человек получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Пострадала сотрудница гимназии.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления, второй злоумышленник, вероятно, скрылся. Впрочем, информация о втором нападавшем пока не подтверждена официально.
Об этом сообщает издание Nord24, пишет "Европейская правда".
По данным издания, выстрелы услышала находившаяся в туалете ученица и вызвала полицию. Учащиеся забаррикадировались в своих классах.
На момент стрельбы в гимназии находились около 200 человек, это значительно меньше, чем обычно. Сегодня не было занятий, а проводились экзамены у части учеников.
Полиция сообщила в Twitter, что проводит масштабную операцию и оцепила территорию вокруг школы.
Позже спикер полиции подтвердил, что один человек получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Пострадала сотрудница гимназии.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления, второй злоумышленник, вероятно, скрылся. Впрочем, информация о втором нападавшем пока не подтверждена официально.
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