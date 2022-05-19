Перестрелка в гимназии Германии

14:05 19 мая Киев, Украина

В немецком городе Бремерхафен произошла стрельба в гимназии.

Один человек получил тяжелые ранения.



Об этом сообщает издание Nord24, пишет "Европейская правда".



По данным издания, выстрелы услышала находившаяся в туалете ученица и вызвала полицию. Учащиеся забаррикадировались в своих классах.



На момент стрельбы в гимназии находились около 200 человек, это значительно меньше, чем обычно. Сегодня не было занятий, а проводились экзамены у части учеников.



Полиция сообщила в Twitter, что проводит масштабную операцию и оцепила территорию вокруг школы.



Позже спикер полиции подтвердил, что один человек получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Пострадала сотрудница гимназии.



Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления, второй злоумышленник, вероятно, скрылся. Впрочем, информация о втором нападавшем пока не подтверждена официально.