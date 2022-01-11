Перемирие не сработало: Таджикистан и Кыргызстан возобновили перестрелку

14:36 30 Апрель Киев, Украина

В Лейлекском районе, который находится на пограничной территории Кыргызстана с Таджикистаном, вновь началась перестрелка.
 
Об этом сообщает агентство 24.kg.

Агентство пишет, что стрельба ведется продолжительное время - около часа.

В Управлении внутренних дел Баткенской области (Кыргызстан) сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.

Агентство подчеркивает, что в социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли.