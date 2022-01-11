Перемирие не сработало: Таджикистан и Кыргызстан возобновили перестрелку

В Лейлекском районе, который находится на пограничной территории Кыргызстана с Таджикистаном, вновь началась перестрелка.
Об этом сообщает агентство 24.kg.
Агентство пишет, что стрельба ведется продолжительное время - около часа.
В Управлении внутренних дел Баткенской области (Кыргызстан) сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.
Агентство подчеркивает, что в социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли.
Агентство пишет, что стрельба ведется продолжительное время - около часа.
В Управлении внутренних дел Баткенской области (Кыргызстан) сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.
Агентство подчеркивает, что в социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли.
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