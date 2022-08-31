Перемирие Израиля и Палестины закончилось вооруженным столкновением

Менее двух суток длилось перемирие между Израилем и Палестиной, оно закончилось вооруженными столкновениями в городе Наблус.
Об этом сообщает AP.
По данным Министерства здравоохранения Палестины, во вторник, 9 августа, израильские войска убили троих палестинцев и ранили по меньшей мере 40 человек во время операции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Как сообщила израильская полиция, во время операции в Наблусе ее силы оцепили дом Ибрагима аль-Набулси, разыскиваемого за серию стрельб на Западном берегу реки Иордан в начале этого года. Отмечается, что в результате перестрелки были убиты аль-Набулси и еще один палестинский боевик, в доме обнаружили взрывчатку и оружие.
Напомним, 7 августа Израиль и палестинская группировка Исламский джихад объявили о перемирии.
Ранее, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию Рассвет в Секторе Газа против террористической организации Исламский джихад.
По данным Министерства здравоохранения Палестины, во вторник, 9 августа, израильские войска убили троих палестинцев и ранили по меньшей мере 40 человек во время операции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Как сообщила израильская полиция, во время операции в Наблусе ее силы оцепили дом Ибрагима аль-Набулси, разыскиваемого за серию стрельб на Западном берегу реки Иордан в начале этого года. Отмечается, что в результате перестрелки были убиты аль-Набулси и еще один палестинский боевик, в доме обнаружили взрывчатку и оружие.
Напомним, 7 августа Израиль и палестинская группировка Исламский джихад объявили о перемирии.
Ранее, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию Рассвет в Секторе Газа против террористической организации Исламский джихад.
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