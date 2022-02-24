Перехват самолета Ryanair: ICAO проведёт расследование

08:19 28 Май Киев, Украина

Международная организация гражданской авиации (ICAO) начинает расследование по делу о принудительной посадке самолета компании Ryanair

Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Ирландии, по итогам срочного заседания ICAO.

"Министр транспорта Имон Райан приветствовал решение ICAO начать расследование инцидента, произошедшего в Беларуси 23 мая и связанного с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста и еще одного пассажира", - говорится в заявлении.

Отмечается, что первые итоги расследования должны быть подведены к 25 июня.



К проведению расследования призвали министры Ирландии, Польши и Литвы.



По словам министра Эймона Райана, действия белорусских властей "стали атакой на европейскую авиационную безопасность и подвергли опасности жизни пассажиров и экипажа, которые совершали полет из одной европейской столицы в другую".



На заседании ICAO принимали участие представители 63 стран, в том числе Беларуси.