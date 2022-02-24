Перехват самолета Ryanair: ICAO проведёт расследование

Международная организация гражданской авиации (ICAO) начинает расследование по делу о принудительной посадке самолета компании Ryanair.
Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Ирландии, по итогам срочного заседания ICAO.
Отмечается, что первые итоги расследования должны быть подведены к 25 июня.
К проведению расследования призвали министры Ирландии, Польши и Литвы.
По словам министра Эймона Райана, действия белорусских властей "стали атакой на европейскую авиационную безопасность и подвергли опасности жизни пассажиров и экипажа, которые совершали полет из одной европейской столицы в другую".
На заседании ICAO принимали участие представители 63 стран, в том числе Беларуси.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии