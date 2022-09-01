Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в конце 2023 года

14:50 29 августа Киев, Украина

Переговоры Украины с Евросоюзом о членстве в ЕС могут начаться в конце 2023 года.

Такой прогноз озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью.

"Совершенно реалистично выглядит 2023 год. ЕС начал с нами работать не 23 июня. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросник и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно во исполнение Соглашения об ассоциации. То есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры – такие, как скрининг, оценка рынков, законодательство – это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить. Поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году", – сказала Стефанишина.

По ее словам, большая ясность по началу переговоров появится к концу 2023 года, когда соберутся на встречу президенты ЕС и Украины.



Стефанишина уверена, что Украина способна выполнить требования в рамках переговоров в течение трех лет, а не десятилетий.