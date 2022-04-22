Перед Рождеством все население Чехии пройдет тест на COVID-19

20:59 24 ноября Киев, Украина

До начала зимних праздников, правительство Чехии бесплатно проведет тестирование населения на COVID-19, сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш.
 
В Чехии планируют начать общенациональное тестирование за неделю или за 10 дней до Рождества с помощью военных. Министерство здравоохранения в ближайшее время представит детальный план. Премьер-министр отметил, что бесплатное тестирование на антиген коронавируса не будет принудительным.

Кроме того, Чехия уже начала использовать массовое тестирование на антиген в домах престарелых.