Перед Рождеством все население Чехии пройдет тест на COVID-19

До начала зимних праздников, правительство Чехии бесплатно проведет тестирование населения на COVID-19, сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш.
В Чехии планируют начать общенациональное тестирование за неделю или за 10 дней до Рождества с помощью военных. Министерство здравоохранения в ближайшее время представит детальный план. Премьер-министр отметил, что бесплатное тестирование на антиген коронавируса не будет принудительным.
Кроме того, Чехия уже начала использовать массовое тестирование на антиген в домах престарелых.
Кроме того, Чехия уже начала использовать массовое тестирование на антиген в домах престарелых.
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