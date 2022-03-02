"Перамога" : оппозиция Беларуси запустила мобилизационный план протестов

17:15 31 Май Киев, Украина

Мобилизационный план "Перамога" подготовлен для возобновления протестов и возвращения людей на улицы.

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план Перамога, разработанный ситуативно-аналитическим центром. По ее словам, он позволит увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Об этом Тихановская написала в понедельник, 31 мая, в своем Telegram-канале.

"Сегодня был запущен мобилизационный план Перамога, разработанный ситуационно-аналитическим центром. Мы верим, что этот план станет ответом на самые главные запросы общества", - написала она.

По ее словам, целями плана является восстановление законности и правопорядка в Беларуси, защита суверенитета и независимости страны, а также организованная и мирная передача власти народу. Тихановская заверила, что поддерживает каждого, кто готов присоединиться к акциям протеста.



Суть плана состоит в том, что белорусы могут зарегистрироваться для участия в протестных акциях в чат-боте Telegram, указав там только район, в котором проживают. Таким образом штаб оппозиции сможет спланировать даты и места массовых митингов и в нужный момент эта информация придет активистам в виде сообщения в Telegram. После этого бот удалит всю переписку из чата.



По словам Тихановской, план позволит вернуть на улицы людей и мобилизовать все силы для борьбы с Александром Лукашенко, сохраняя при этом анонимность участников ради их безопасности.