Пентагон заявил о проведении успешных испытаний с гиперзвуковым оружием

Военно-морские силы и Армия США в среду со стартового полигона NASA Воллопс в штате Вирджиния осуществили успешный запуск ракеты с оборудованием для проведения почти десятка экспериментов с гиперзвуковым оружием. Об этом в среду, 26 октября, сообщает Reuters.
Во время испытания оценивали работу гиперзвукового и навигационного оборудования, а также современных материалов, которые могут выдерживать нагрев, подобный образующемуся в гиперзвуковой среде.
В ходе испытаний гиперзвуковые составляющие запускали в верхние слои атмосферы на скорости, в 5 раз превышающей скорость звука, или примерно 6200 километров в час.
Гиперзвуковое оружие считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства противоракетной обороны.
США в ускоренном порядке разрабатывает гиперзвуковое оружие после того, как его соперники - россия и Китай - уже сообщали о его успешных испытаниях и взятии на вооружение.
Для ускорения разработки Пентагон проводит эксперименты с использованием звуковой ракеты - меньшего и, соответственно, более доступного испытательного средства, которое позволяет "заполнить пробел" между наземными испытаниями и полноценными летными испытаниями.
Напомним, россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками.
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