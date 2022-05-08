Пентагон закрыли из-за стрельбы

19:34 03 августа Киев, Украина

Сегодня, на остановке общественного транспорта, неподалеку штаб-квартиры Минобороны США в Арлингтоне, было зафиксировано несколько выстрелов. Как минимум один человек получил ранения.

Об этом сообщает Politico во вторник, 3 августа.



/>"Пентагон в данный момент закрыт в связи с инцидентом. Мы просим общественность избегать данного района. Информация последует", - заявило подразделение, занимающееся охраной здания.



Служба безопасности предписала сотрудникам не выходить из комплекса.



Телеканал WKRN со ссылкой на чрезвычайные службы передает, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы.