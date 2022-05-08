Пентагон закрыли из-за стрельбы

Сегодня, на остановке общественного транспорта, неподалеку штаб-квартиры Минобороны США в Арлингтоне, было зафиксировано несколько выстрелов. Как минимум один человек получил ранения.
Об этом сообщает Politico во вторник, 3 августа.
/>"Пентагон в данный момент закрыт в связи с инцидентом. Мы просим общественность избегать данного района. Информация последует", - заявило подразделение, занимающееся охраной здания.
Служба безопасности предписала сотрудникам не выходить из комплекса.
Телеканал WKRN со ссылкой на чрезвычайные службы передает, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы.
/>"Пентагон в данный момент закрыт в связи с инцидентом. Мы просим общественность избегать данного района. Информация последует", - заявило подразделение, занимающееся охраной здания.
Служба безопасности предписала сотрудникам не выходить из комплекса.
Телеканал WKRN со ссылкой на чрезвычайные службы передает, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы.
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