Пентагон заключил два крупных контракта на боеприпасы для ВСУ

08:25 09 декабря Киев, Украина

Минобороны США сделало два крупных заказа, увеличивающих производство артиллерийских снарядов 155 мм для Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает Reuters.

По данным агентства, первый контракт был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй - на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp.

Отмечается, что договоренность о создании новой линии по производству компонентов снарядов, а также на изготовление их корпусов была заключена в конце ноября.

Агентство пишет, что в течение последних месяцев США пытались увеличить мощности по производству боеприпасов. Армия ускорила процесс приобретения оружия, что положительно повлияло на выполнение контрактов.

Кроме того, в сентябрьскую резолюцию о внесении правок в оборонные бюджеты США было включено более полумиллиарда долларов для инвестиций в заводы по производству боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Украина попросила США предоставить кассетные боеприпасы. В администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически.

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