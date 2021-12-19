Пентагон разрабатывает меры по искоренению расисткой символики

10:15 15 Июль Киев, Украина

В США формируется принципиально новое отношение к символике, связанной с рассеваемыми угнетениями. Для искоренения в обществе расисткой символики Пентагон разрабатывает целый план мероприятий, который представит уже к концу недели.

Министерство обороны США планирует в самое ближайшее время представить нововведения, направленные на искоренение символики, связанной с расовым или социальным неравенством. Об этом сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на военные источники.

По их данным, новая политика Пентагона в отношении спорных символов, как ожидается, будет представлена "в течение недели". При этом CNN подчеркивает, что до сих пор наверняка не известно, каким образом нововведения будут затрагивать правила демонстрации боевого знамени, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства.

Источники СNN указывают, что министр обороны США Марк Эспер рассматривает два основных варианта. Так, глава Пентагона может представить изменение, предполагающее лишь запрет на демонстрацию символики конфедератов. Однако не исключено, что новая политика американского оборонного ведомства затронет более широкий спектр вопросов.

В начале июля CNN сообщала о том, что в Пентагоне ведется активное обсуждение возможных изменений относительно расистской и связанной с другого рода притеснениями символикой. При этом, по данным телекомпании, неизвестно, понадобится ли одобрение президента США Дональда Трампа для их вступления в силу.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли критически отозвался о наличии связанной с конфедератами символики в американских ВС. "Это [Конфедерация, Гражданская война ] было актом восстания. Это был акт измены против союза, флага, против Конституции США, эти офицеры [конфедераты] отвернулись от своей клятвы", - заявил Милли на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей конгресса США.

В свою очередь, Трамп назвал это "вопросом свободы слова". "Я знаю людей, которые любят флаг конфедератов, и они не думают при этом о рабстве", - отметил американский лидер. "Я просто считаю, что это свобода слова: будь то флаг конфедератов, или Black Lives Matter (движение "Жизни темнокожих имеют значение" - прим. ТАСС), или что угодно еще, о чем люди хотят говорить", - добавил он.

Споры о символике

Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в США с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.