Пентагон рассекретил и одобрил для публикации информацию об НЛО

07:14 04 сентября Киев, Украина

Поскольку над территорией США чаще всего наблюдаются необъяснимые явления и объекты, Конгресс провел слушания по этому вопросу, а министерство обороны США создало специальный открытый сайт, на котором будет публиковаться вся рассекреченная информация о неопознанных летающих объектах и аномальных явлениях. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Как поясняется на сайте, НЛО – это воздушные, надземные или подводные объекты, которые не поддаются идентификации и поведение которых не может быть должным образом объяснено.

"Этот веб-сайт будет предоставлять информацию, в том числе фото и видео, о раскрытых случаях НЛО, когда они будут рассекречены и одобрены для публичного обнародования", - говорится в заявлении Министерства обороны.

Нынешние и бывшие госслужащие и военные США смогут делиться информацией об НЛО.

Отмечается, что выявление, отслеживание и анализ таких объектов будут соответствовать научным и разведывательным стандартам.

Задача офиса состоит в "минимизации технических и разведывательных неожиданностей и смягчении последствий неидентифицированных аномальных явлений вблизи объектов национальной безопасности".

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Пентагон создает офис для отслеживания НЛО. А в Конгрессе США впервые обсудили НЛО.