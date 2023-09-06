Пентагон рассекретил и одобрил для публикации информацию об НЛО

Поскольку над территорией США чаще всего наблюдаются необъяснимые явления и объекты, Конгресс провел слушания по этому вопросу, а министерство обороны США создало специальный открытый сайт, на котором будет публиковаться вся рассекреченная информация о неопознанных летающих объектах и аномальных явлениях. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Как поясняется на сайте, НЛО – это воздушные, надземные или подводные объекты, которые не поддаются идентификации и поведение которых не может быть должным образом объяснено.
Нынешние и бывшие госслужащие и военные США смогут делиться информацией об НЛО.
Отмечается, что выявление, отслеживание и анализ таких объектов будут соответствовать научным и разведывательным стандартам.
Задача офиса состоит в "минимизации технических и разведывательных неожиданностей и смягчении последствий неидентифицированных аномальных явлений вблизи объектов национальной безопасности".
Напомним, в прошлом году сообщалось, что Пентагон создает офис для отслеживания НЛО. А в Конгрессе США впервые обсудили НЛО.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии