Пентагон поможет Украине

Западные союзники помогут Украине в новой фазе войны против России, и будут поддерживать ее обороноспособность в будущем.
Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в начале встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает пресс-служба американского ведомства.
Остин лично поблагодарил коллегу за участие во встрече 40 министров обороны на базе в Рамштайне, где была создана контактная группа для поддержки Украины. Глава Пентагона с нетерпением ждет новой встречи в этом формате.
Он отметил, что США и Британия твердо солидарны с Вооруженными Силами Украины и ее народом, а мир – в восторге от мужества украинцев.
По результатам встречи Уоллеса и Остина в Пентагоне отметили, что министры обсудили трансатлантическое сотрудничество и региональную безопасности в свете полномасштабного жестокого нападения РФ на Украину. Они также обсудили текущие усилия по поддержке Украины, в том числе путем предоставления помощи в сфере безопасности.
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