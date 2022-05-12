Пентагон поможет Украине

07:35 12 мая Киев, Украина

Западные союзники помогут Украине в новой фазе войны против России, и будут поддерживать ее обороноспособность в будущем.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в начале встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает пресс-служба американского ведомства.





Остин лично поблагодарил коллегу за участие во встрече 40 министров обороны на базе в Рамштайне, где была создана контактная группа для поддержки Украины. Глава Пентагона с нетерпением ждет новой встречи в этом формате.



Он отметил, что США и Британия твердо солидарны с Вооруженными Силами Украины и ее народом, а мир – в восторге от мужества украинцев.

"Я горжусь тем, что работаю с вами, чтобы помочь Украине защитить свою демократию и суверенитет. Теперь российское вторжение вступило в другую, не менее опасную фазу, но мы продолжим работать вместе с единством и решимостью дать Украине то, что ей нужно для защиты сейчас и в будущем", – сказал Остин.

"Это лидерство лежит в основе НАТО, и в последние несколько лет люди критиковали НАТО. Но я думаю, что реакция на это российское вторжение показала, что на самом деле мозг НАТО далеко не мертв, НАТО жив, здоров и сплочен", – сказал Уоллес.





По результатам встречи Уоллеса и Остина в Пентагоне отметили, что министры обсудили трансатлантическое сотрудничество и региональную безопасности в свете полномасштабного жестокого нападения РФ на Украину. Они также обсудили текущие усилия по поддержке Украины, в том числе путем предоставления помощи в сфере безопасности.