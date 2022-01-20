Пентагон опубликовал первое видео авиаудара по Кабулу

14:21 20 Январь Киев, Украина





The New York Times получила кадры в рамках судебного иска против Центрального командования США в соответствии с Законом о свободе информации, которое затем разместило изображения на своем веб-сайте. Это первая публичная видеозапись удара от 29 августа, который Пентагон сначала защищал, но позже назвал трагической ошибкой.



Видео включает около 25 минут видеоматериалов, которые, по сообщению Times, представляли собой два беспилотника MQ-9 Reaper, показывающих место удара до, во время и после того, как ракета попала в гражданский автомобиль во дворе жилой улицы. На нечетких изображениях видно, как люди движутся в зоне атаки или рядом с ней.



Военные заявили, что нанесли удар по экстремисту из группировки «Исламское государство», который намеревался взорвать бомбу возле кабульского аэропорта, где в то время все еще продолжалась поспешная эвакуация. Пентагон рассекретил и опубликовал видеозапись удара американского беспилотника по Кабулу , в результате которого погибли 10 мирных жителей. Авиаудар произошел во время последнего вывода американских войскиз Афганистана.The New York Times получила кадры в рамках судебного иска против Центрального командования США в соответствии с Законом о свободе информации, которое затем разместило изображения на своем веб-сайте. Это первая публичная видеозапись удара от 29 августа, который Пентагон сначала защищал, но позже назвал трагической ошибкой.Видео включает около 25 минут видеоматериалов, которые, по сообщению Times, представляли собой два беспилотника MQ-9 Reaper, показывающих место удара до, во время и после того, как ракета попала в гражданский автомобиль во дворе жилой улицы. На нечетких изображениях видно, как люди движутся в зоне атаки или рядом с ней.Военные заявили, что нанесли удар по экстремисту из группировки «Исламское государство», который намеревался взорвать бомбу возле кабульского аэропорта, где в то время все еще продолжалась поспешная эвакуация.

Тремя днями ранее в результате теракта в аэропорту погибли 13 американских военнослужащих и более 160 афганцев. Когда позже Центральное командование признало свою ошибку в нанесении удара беспилотником 29 августа, оно заявило, что человек за рулем автомобиля не имеет никакого отношения к группировке ИГ.



Этим человеком был Земари Ахмади, который работал в американской благотворительной организации Nutrition and Education International.