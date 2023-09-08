Пентагон опроверг заявления рф об опасности снарядов с обедненным ураном

Нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном, которые впервые передадут Украине США, вызывают рак, как это заявляют в россии.
Об этом на брифинге в Пентагоне рассказала заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
Об этом на брифинге в Пентагоне рассказала заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
Она пояснила, что речь идет о противотанковых снарядах. Они предназначены для того, чтобы пробивать танковую броню и будут очень эффективно использоваться на поле боя.
На вопрос журналистов, когда в Украину прибудут эти снаряды, представительница Пентагона подтвердила, что цель США состоит в том, чтобы доставить снаряды именно тогда, когда прибудут американские танки. Относительно танков — в Пентагоне публично заявили, что ожидается, что танки прибудут в Украину где-то осенью, напомнила Сингх. Она добавила, что не может предложить больше конкретики.
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