Пентагон опроверг заявления рф об опасности снарядов с обедненным ураном

09:52 08 сентября Киев, Украина





Об этом на брифинге в Нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном, которые впервые передадут Украине США , вызывают рак, как это заявляют в россии.Об этом на брифинге в Пентагоне рассказала заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

"С точки зрения влияния снарядов с обедненным ураном на здоровье, я бы не согласилась с утверждением российских официальных лиц. Центр контроля и профилактики заболеваний США заявил, что нет доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не было зафиксировано увеличение случаев лейкемии или других видов рака после какого-либо влияния урана или обедненного урана. И даже МАГАТЭ недвусмысленно заявило, что не существует доказанной связи между влиянием обедненного урана и увеличением случаев рака или значительным влиянием на здоровье или окружающую среду", - сказала Сингх.

Она пояснила, что речь идет о противотанковых снарядах. Они предназначены для того, чтобы пробивать танковую броню и будут очень эффективно использоваться на поле боя.

"Это стандартные выстрелы. Именно их будут использовать танки "Абрамс", и многие военные по всему миру используют обедненный уран в своих танках. Поэтому мы считаем, что это будут эффективные боеприпасы для противодействия российским танкам, и они помогут украинцам защищать поле боя, защищать свою территорию", — пояснила Сингх.

На вопрос журналистов, когда в Украину прибудут эти снаряды, представительница Пентагона подтвердила, что цель США состоит в том, чтобы доставить снаряды именно тогда, когда прибудут американские танки. Относительно танков — в Пентагоне публично заявили, что ожидается, что танки прибудут в Украину где-то осенью, напомнила Сингх. Она добавила, что не может предложить больше конкретики.