Пентагон объявил о четырех целях на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США имеет четыре направления для усилий на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в сообщении Минобороны США.
В частности, среди целей:
- защита американских войск и граждан в регионе,
- поток критически важной помощи в области безопасности Израиля для защиты от дальнейших террористических атак ХАМАС,
- координация с израильтянами для помощи и обеспечения освобождения заложников, в том числе американских граждан.
- укрепление позиции в регионе, чтобы умерить любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газа.
Также в Пентагоне рассказали, что усиление американских сил в регионе содержит развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые расположены в районе Центрального командования США вместе с атомной подлодкой класса Ohio.
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