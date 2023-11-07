Пентагон объявил о четырех целях на Ближнем Востоке

14:34 07 ноября Киев, Украина

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США имеет четыре направления для усилий на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении Минобороны США.



В частности, среди целей:

защита американских войск и граждан в регионе,

поток критически важной помощи в области безопасности Израиля для защиты от дальнейших террористических атак ХАМАС,

координация с израильтянами для помощи и обеспечения освобождения заложников, в том числе американских граждан.

укрепление позиции в регионе, чтобы умерить любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газа.

Также в Пентагоне рассказали, что усиление американских сил в регионе содержит развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые расположены в районе Центрального командования США вместе с атомной подлодкой класса Ohio.