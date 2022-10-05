Пентагон не обладает информацией о перевозке российского ядерного оружия

09:48 05 октября Киев, Украина

Пентагон не располагает данными, подтверждающими, что россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.



Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона Лора Купер, сообщает Reuters.



Заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и россии, отметила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.